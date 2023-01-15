81 год назад из Селижаровского района были изгнаны немецкие оккупанты

Братское воинское захоронение в Селижарово. Фото: ПТО

Сегодня, 15 января, в Селижарово проходят памятные мероприятия в честь 81 годовщины освобождения района и районного центра от немецких оккупантов.

Митинг и церемония возложения цветов на проходят на братском воинском захоронении. Запланирована концертная программа в Селижаровском Доме культуры.

Поздравление жителям, ветеранам и руководству Селижаровского муниципального округа направил губернатор Игорь Руденя:

«В 1941 – 1942 годах ваша малая родина столкнулась с тяжелыми испытаниями. Сплотившись для борьбы с врагом, жители проявили духовную силу и нерушимую веру в торжество справедливости, оставили нам примеры настоящей любви к Отечеству. Спасибо ветеранам, воспитавшим достойных преемников трудовой и ратной славы селижаровского края».