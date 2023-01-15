В Твери прекращены онлайн-продажи билетов на концерт Меладзе

На некоторых ресурсах афиша ещё отображается, но продажа билетов уже невозможна. Фото: Олег ХАДАЕВ

В субботу вечером интернет-пользователи Твери обратили внимание, что на некоторых специализированных интернет-ресурсах продолжает анонсироваться концерт Меладзе и активна продажа билетов. Распродана половина мест.

Это при том, что концерт заявлен в цирке, который закрылся на длительный капитальный ремонт.

Пользователи предположили, что это какая-то ошибка, либо чей-то обман.

В итоге утром 15 января, на популярных интернет-площадках по продаже билетов, афиши исчезли и продажа билетов прекратилась. На некоторых афиша ещё висит, но билеты купить уже невозможно.

Напомним, после того, как Меладзе резко высказался против российской спецоперации операции на Украине, его концерты повсеместно отменяются.

А недавно в Дубае он, на приветствие украинского поклонника, ответил бандеровским приветствием.