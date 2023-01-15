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НовостиПолитика15 января 2023 9:31

В Твери прекращены онлайн-продажи билетов на концерт Меладзе

Накануне сервис ещё был активным
Олег ХАДАЕВ
На некоторых ресурсах афиша ещё отображается, но продажа билетов уже невозможна.

На некоторых ресурсах афиша ещё отображается, но продажа билетов уже невозможна.

Фото: Олег ХАДАЕВ

В субботу вечером интернет-пользователи Твери обратили внимание, что на некоторых специализированных интернет-ресурсах продолжает анонсироваться концерт Меладзе и активна продажа билетов. Распродана половина мест.

Это при том, что концерт заявлен в цирке, который закрылся на длительный капитальный ремонт.

Пользователи предположили, что это какая-то ошибка, либо чей-то обман.

В итоге утром 15 января, на популярных интернет-площадках по продаже билетов, афиши исчезли и продажа билетов прекратилась. На некоторых афиша ещё висит, но билеты купить уже невозможно.

Напомним, после того, как Меладзе резко высказался против российской спецоперации операции на Украине, его концерты повсеместно отменяются.

А недавно в Дубае он, на приветствие украинского поклонника, ответил бандеровским приветствием.

Вот, что происходит, если попытаться приобрести билеты.

Вот, что происходит, если попытаться приобрести билеты.

Фото: Олег ХАДАЕВ