Губернатор Тверской области поздравил следователей с Днём образования СКР

15 января 2011 года был создан Следственный комитет России. Фото: СКР

Сегодня, 15 января, в День образования Следственного комитета Российской Федерации, губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил сотрудников и ветеранов следственного Управления Следственного комитета РФ по Тверской области.

В поздравлении говорится:

«Вашей службе отведена важнейшая роль в системе правоохранительных органов. Находясь на передовой борьбы с нарушениями закона, вы защищаете права и свободы граждан нашей страны. Пресекая и оперативно раскрывая самые сложные преступления, сотрудники Следственного управления по Тверской области демонстрируют высочайший профессионализм, вносят значительный вклад в обеспечение безопасности и правопорядка в нашем регионе. Уверен, что и впредь вы будете с честью выполнять свой служебный и гражданский долг».