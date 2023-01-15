Лишится свободы на шесть лет может житель Конаковского района за пользование чужой банковской картой

Ваши банковские карты не интересны разве что домашним животным. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

67-летней жительнице Конаковского района пришли уведомления, что с её карты списано 7000 рублей. Так как, карту она потеряла, но не заблокировала, женщина немедленно обратилась к конаковским полицейским.

Сотрудники уголовного розыска сработали грамотно и установили, что картой воспользовался 47-летний местный житель.

При задержании он во всём сознался и пояснил полицейским, что карту нашёл, и воспользовался ею для для покупки алкоголя и еды.

С злоумышленника взята подписка о невыезде. В рамках заведённого уголовного дела, суд может лишить мужчину свободы на шесть лет.