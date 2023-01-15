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НовостиПроисшествия15 января 2023 7:16

Лишится свободы на шесть лет может житель Конаковского района за пользование чужой банковской картой

Он успел воспользоваться семью тысячами рублей
Олег ХАДАЕВ
Ваши банковские карты не интересны разве что домашним животным.

Ваши банковские карты не интересны разве что домашним животным.

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

67-летней жительнице Конаковского района пришли уведомления, что с её карты списано 7000 рублей. Так как, карту она потеряла, но не заблокировала, женщина немедленно обратилась к конаковским полицейским.

Сотрудники уголовного розыска сработали грамотно и установили, что картой воспользовался 47-летний местный житель.

При задержании он во всём сознался и пояснил полицейским, что карту нашёл, и воспользовался ею для для покупки алкоголя и еды.

С злоумышленника взята подписка о невыезде. В рамках заведённого уголовного дела, суд может лишить мужчину свободы на шесть лет.