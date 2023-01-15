Мерседес в Твери столкнулся с автомобилем дорожной службы

Фото ГИБДД Тверской области с места ДТП.
Ночью 15 января в Твери произошло ДТП с участием двух автомобилей.
Легковой Мерседес, двигаясь по Новому Волжскому мосту в сторону центра Твери, совершил столкновение с комбинированной дорожной машиной на базе автомобиля КАМАЗ, которая разворачивалась перед мостом.
КДМ управлял 60-летний водитель, он не пострадал.
В Мерседесе пострадал 31-летний водитель и 27-летний пассажир.
Алкоголь в крови водителей не обнаружен.
Виновника ДТП предстоит определить сотрудникам ГИБДД.