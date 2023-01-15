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НовостиПроисшествия15 января 2023 6:36

Мерседес в Твери столкнулся с автомобилем дорожной службы

ДТП произошло на съезде с Нового Волжского моста
Олег ХАДАЕВ
Фото ГИБДД Тверской области с места ДТП.

Фото ГИБДД Тверской области с места ДТП.

Ночью 15 января в Твери произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Легковой Мерседес, двигаясь по Новому Волжскому мосту в сторону центра Твери, совершил столкновение с комбинированной дорожной машиной на базе автомобиля КАМАЗ, которая разворачивалась перед мостом.

КДМ управлял 60-летний водитель, он не пострадал.

В Мерседесе пострадал 31-летний водитель и 27-летний пассажир.

Алкоголь в крови водителей не обнаружен.

Виновника ДТП предстоит определить сотрудникам ГИБДД.