Мерседес в Твери столкнулся с автомобилем дорожной службы

Фото ГИБДД Тверской области с места ДТП.

Ночью 15 января в Твери произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Легковой Мерседес, двигаясь по Новому Волжскому мосту в сторону центра Твери, совершил столкновение с комбинированной дорожной машиной на базе автомобиля КАМАЗ, которая разворачивалась перед мостом.

КДМ управлял 60-летний водитель, он не пострадал.

В Мерседесе пострадал 31-летний водитель и 27-летний пассажир.

Алкоголь в крови водителей не обнаружен.

Виновника ДТП предстоит определить сотрудникам ГИБДД.