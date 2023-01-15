У Ржевского мемориала Советскому солдату приняли присягу новобранцы

Новобранцы у мемориала Советскому солдату. Фото: "Информационный центр" ФГБУК «Музей Победы»

У Ржевского мемориала Советскому солдату принимали присягу новобранцы 32-й дивизии ПВО имени трижды Героя Советского Союза маршала авиации А.И. Покрышкина. Присягать у монумента стало доброй традицией.

14 января присягу принимали 20 новобранцев. Об этом сообщает Музей Победы, к чьёму филиалу во Ржеве относится мемориал.

После присяги была традиционная экскурсия по мемориалу и музею.

Главная задача 32-й дивизии ПВО - несение боевого дежурства по противовоздушной обороне, ведение разведки в воздушном пространстве, уничтожение средств воздушного нападения противника в полете, а также - противоракетная оборона.