Умер актер Тверского ТЮЗа, Заслуженный артист России Генрих Казарьян

В возрасте 82 лет скончался актер Генрих Казарьян. Фото: VK/Тверской театр юного зрителя (ТЮЗ)

91-ый день рождения Тверского театра юного зрителя был омрачен скорбной вестью. В возрасте 82 лет скончался актер ТЮЗа, Заслуженный артист РФ Генрих Казарьян.

В паблике ТЮЗа появилось сообщение, что театр потерял коллегу, друга и выдающегося профессионала

- Генрих Арменович работал в драматических театрах Чикмента, Магнитогорска,Таллинна, Новгорода, Ижевска, Новомосковска, Магнитогорска,Петрозаводска, Калинина. В нашем ТЮЗе с 1977 года. Приносим свои соболезнования семье и близким Генриха Арменовича. О дате, месте и времени прощания будет сообщено дополнительно, - написано в посте в группе ТЮЗа.

"КП"-Тверь" присоединяется к соболезнованиям родным и близким актера.