Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 января 2023 18:00

В Твери эвакуировали развлекательный центр "Рио"

Людей оповестили о возгорании
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
ТРЦ "Рио" эвакуировали в Твери

ТРЦ "Рио" эвакуировали в Твери

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Вечером, 14 января, в Твери после киносеанса эвакуировали ТРЦ "Рио". Сработала пожарная сигнализация, посетителей оповестили о возгорании в здании. Эскалаторы и автоматические двери остановили. Люди оперативно вышли.

Некоторые зрители не успели досмотреть фильмы. Всего в "Рио" пять залов. В субботний вечер они заполнены почти полностью.

На место оперативно прибыли спасатели МЧС. Здание проверили. Спустя 10 минут ожидания работников и посетителей запусти обратно.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области, тревога оказалась ложной.