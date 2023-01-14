В Твери эвакуировали развлекательный центр "Рио"

ТРЦ "Рио" эвакуировали в Твери Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Вечером, 14 января, в Твери после киносеанса эвакуировали ТРЦ "Рио". Сработала пожарная сигнализация, посетителей оповестили о возгорании в здании. Эскалаторы и автоматические двери остановили. Люди оперативно вышли.

Некоторые зрители не успели досмотреть фильмы. Всего в "Рио" пять залов. В субботний вечер они заполнены почти полностью.

На место оперативно прибыли спасатели МЧС. Здание проверили. Спустя 10 минут ожидания работников и посетителей запусти обратно.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области, тревога оказалась ложной.