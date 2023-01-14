Тверские школьники могут пройти «Цифровой ликбез»

Поучаствовать в проекте можно, не выходя из дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство цифрового развития РФ объявило о реализации просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез». К участию приглашаются школьники от 12 лет и старше.

Проект сформирован для информирования школьников, педагогов и родителей о грамотных сценариях поведения в сети Интернет.

Областное правительство напоминает об этом тверским школьникам. Это будет полезно.

На официальном сайте проекта https://digital-likbez.datalesson.ru/ размещены просветительские видеоматериалы, которые посвящены ключевым темам современного интернет пространства – фишинговые ссылки, социальная инженерия, защита личной информации и профиля в социальных сетях, кибербуллинг и другие.