Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 января 2023 17:17

Тверские школьники могут пройти «Цифровой ликбез»

Это такой федеральный проект
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Поучаствовать в проекте можно, не выходя из дома.

Поучаствовать в проекте можно, не выходя из дома.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство цифрового развития РФ объявило о реализации просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез». К участию приглашаются школьники от 12 лет и старше.

Проект сформирован для информирования школьников, педагогов и родителей о грамотных сценариях поведения в сети Интернет.

Областное правительство напоминает об этом тверским школьникам. Это будет полезно.

На официальном сайте проекта https://digital-likbez.datalesson.ru/ размещены просветительские видеоматериалы, которые посвящены ключевым темам современного интернет пространства – фишинговые ссылки, социальная инженерия, защита личной информации и профиля в социальных сетях, кибербуллинг и другие.