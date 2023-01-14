Тверской театр юного зрителя в свой день рождения поделился интересными эпизодами из своей истории

ТЮЗ отмечает 91-ый год рождения Фото: Александр ЖМУЛИН

Сегодня, 14 января 2023-го, Тверскому ТЮЗу стукнул 91 год! В связи с этим в паблике театра появился интересный пост.

Там выложены фотокарточки с маленькими зарисовками из истории театра. Вот вы знали, к примеру, что в нашем ТЮЗе как то побывал великий итальянский актер Марчелло Мастроянни. Что в театр приезжал гений кино Андрей Тарковский?..

А еще ТЮЗ в день рождения призвал поклонников театра рассказать в комментариях к посту свою историю, связанную с ним.

- Возможно, вы помните свой первый визит или провели здесь свидание, а может быть, у вас есть какая-то семейная традиция, связанная с тверским ТЮЗом. Делитесь, не стесняйтесь! - брошен призыв от театра.

Авторам самых интересных историй ТЮЗ вручит подарки - фирменные календари театра с эксклюзивными фотографиями.