Игорь Руденя поздравил с днем рождения Героя Социалистического Труда Александру Денисову, которая живет в Твери

Александра Ивановна Денисова - с 1971 года Герой Социалистического Труда. Фото: ПТО

14 января 89 лет исполнилось Герою Социалистического Труда, жительнице города Твери Александре Ивановне Денисовой. С днем рождения Александру Ивановну поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Вы из тех легендарных людей Верхневолжья, что сделали труд в промышленности примером для новых поколений специалистов. Спустя десятилетия Ваши рекорды на производстве, преданность своему делу и Отечеству продолжают служить нам всем мерой настоящего профессионализма, – отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.

Александра Денисова родилась в 1934 году в селе Дмитровское (сейчас входит в состав Торжокского района).

После школы окончила фабрично-заводское училище и химико-технологический колледж. Работая крутильщицей (специалист, который обслуживает машины, вырабатывающие кручёную пряжу и нити) на калининском комбинате «Химволокно», стала ударником коммунистического труда. Она сверх плана выпустила 9,8 тонны крученого шелка.

В 1971 году за успешное выполнение плана восьмой пятилетки, высокие производственные показатели, а также за активную общественную работу Александре Денисовой было присвоено звание «Герой Социалистического Труда».

В 1974 году вместе с группой коллег-работниц Александра Ивановна приняла участие в создании бригады коллективного обслуживания оборудования. Это позволило на 30 % увеличить производительность труда.

Александра Ивановна Денисова состояла в КПСС, была депутатом Верховного Совета РСФСР. Награждена орденами Ленина, Дружбы народов, Трудового Красного Знамени.

В 1987 году ей присвоено звание «Почетный гражданин города Калинина».