Пенсионерка из Твери поверила мошенникам и лишилась свыше двух миллионов рублей

Телефонные мошенники развели еще одну пенсионерку. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В Твери дистанционным мошенникам удалось выманить более 2 млн рублей у 70-летней женщины. Пенсионерка поверила лжесотруднику службы безопасности банка.

Несмотря на то, что граждан постоянно предупреждают о методах мошенников, схемы развода продолжают работать.

Как сообщили в областном УМВД, позвонивший пенсионерке человек представился сотрудником банка и сообщил о якобы зафиксированной попытке списания денежных средств с ее счета. Банально, якобы, пытаясь ей помочь, сказал пожилой женщине немедленно перевести все деньги на «безопасный счёт».

Пенсионерка поверила и сделала так, как говорил лжесотрудник банка.

Она отправилась в отделение банка, в котором хранила сбережения, и обналичила со своего вклада миллион рублей, а затем перевела эту сумму через банкомат на неизвестный счёт. Почему женщина не обратилась к сотрудникам непосредственно в банке, история умалчивает.

Но это еще не конец.

На следующий день пенсионерка обналичила в другом банке еще 1 миллион 111 тысяч рублей и опять, следуя полученным инструкциям, перевела в ближайшем банкомате эту сумму на неизвестный счёт.

В итоге денег она лишилась.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Ведется расследование.

Полиция напоминает:

"Зачастую недоброжелатели представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов. Уверенным голосом аферисты сообщают, что пытаются предотвратить подозрительную транзакцию или оформление кредита без согласия клиента. Звонить могут, в том числе с номеров, замаскированных под реальные телефоны банков. Сценарии разговоров могут быть самыми разными, но цель всегда одна – заставить жертву своими руками перевести деньги преступникам.

Если вы получили звонок, который вызвал у вас тревогу, лучше всего положить трубку и перезвонить, набрав номер банка вручную, обычно он указан на обороте платежной карты. И помните: самый безопасный счёт – это ваш собственный кошелёк!"