Пенсионерка из Твери поверила мошенникам и лишилась свыше двух миллионов рублей

Телефонные мошенники развели еще одну пенсионерку.
Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
В Твери дистанционным мошенникам удалось выманить более 2 млн рублей у 70-летней женщины. Пенсионерка поверила лжесотруднику службы безопасности банка.
Несмотря на то, что граждан постоянно предупреждают о методах мошенников, схемы развода продолжают работать.
Как сообщили в областном УМВД, позвонивший пенсионерке человек представился сотрудником банка и сообщил о якобы зафиксированной попытке списания денежных средств с ее счета. Банально, якобы, пытаясь ей помочь, сказал пожилой женщине немедленно перевести все деньги на «безопасный счёт».
Пенсионерка поверила и сделала так, как говорил лжесотрудник банка.
Она отправилась в отделение банка, в котором хранила сбережения, и обналичила со своего вклада миллион рублей, а затем перевела эту сумму через банкомат на неизвестный счёт. Почему женщина не обратилась к сотрудникам непосредственно в банке, история умалчивает.
Но это еще не конец.
На следующий день пенсионерка обналичила в другом банке еще 1 миллион 111 тысяч рублей и опять, следуя полученным инструкциям, перевела в ближайшем банкомате эту сумму на неизвестный счёт.
В итоге денег она лишилась.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Ведется расследование.
Полиция напоминает:
"Зачастую недоброжелатели представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов. Уверенным голосом аферисты сообщают, что пытаются предотвратить подозрительную транзакцию или оформление кредита без согласия клиента. Звонить могут, в том числе с номеров, замаскированных под реальные телефоны банков. Сценарии разговоров могут быть самыми разными, но цель всегда одна – заставить жертву своими руками перевести деньги преступникам.
Если вы получили звонок, который вызвал у вас тревогу, лучше всего положить трубку и перезвонить, набрав номер банка вручную, обычно он указан на обороте платежной карты. И помните: самый безопасный счёт – это ваш собственный кошелёк!"