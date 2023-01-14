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НовостиОбщество14 января 2023 9:31

В Тверской области стало на одну ровесницу века больше

Значимый юбилей отмечает жительница Ржева
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Евгения Брониславовна Пастухова.

Евгения Брониславовна Пастухова.

Фото: ПТО

14 января 100 исполнилось участнице Великой Отечественной войны Евгении Брониславовне Пастуховой. С юбилеем долгожительницу поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Ваше поколение разделило с родной страной тяжелые испытания Великой Отечественной войны, вписало в нашу историю выдающиеся примеры мужества, трудолюбия, патриотизма. Благодарим Вас за преданность Родине, за единство и стойкость, которыми мы вдохновляемся в защите интересов России сегодня, - говорится в поздравлении от имени Игоря Рудени.

Евгения Пастухова родилась в городе Брянске. После школы выучилась на фельдшера-акушера.

С первых дней войны Евгения Брониславовна работала в тыловом госпитале. В марте 1942-го её призвали в действующую армию, она прошла всю войну, помогала раненным воинам на нескольких фронтах.

В 1960 году Евгения Брониславовна живет в Ржеве. Более 40 лет работала там лаборантом в железнодорожной больнице.