В Тверской области стало на одну ровесницу века больше

Евгения Брониславовна Пастухова. Фото: ПТО

14 января 100 исполнилось участнице Великой Отечественной войны Евгении Брониславовне Пастуховой. С юбилеем долгожительницу поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Ваше поколение разделило с родной страной тяжелые испытания Великой Отечественной войны, вписало в нашу историю выдающиеся примеры мужества, трудолюбия, патриотизма. Благодарим Вас за преданность Родине, за единство и стойкость, которыми мы вдохновляемся в защите интересов России сегодня, - говорится в поздравлении от имени Игоря Рудени.

Евгения Пастухова родилась в городе Брянске. После школы выучилась на фельдшера-акушера.

С первых дней войны Евгения Брониславовна работала в тыловом госпитале. В марте 1942-го её призвали в действующую армию, она прошла всю войну, помогала раненным воинам на нескольких фронтах.

В 1960 году Евгения Брониславовна живет в Ржеве. Более 40 лет работала там лаборантом в железнодорожной больнице.