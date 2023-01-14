Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье14 января 2023 9:02

В Тверской области на утро 14 января за сутки коронавирусом заразились 10 человек

От COVID-19 за весь период пандемии скончались 2771 человек
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Выявлено еще 10 случаев заражения коронавирусом.

Выявлено еще 10 случаев заражения коронавирусом.

Фото: ПТО

По данным регионального оперштаба на 14 января в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели 10 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля 2022 года, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 179 723 случая заражения COVID-19.

Излечились от инфекции 176 595 человек.

На карантине сейчас 357 граждан. Сколько госпитализировано, не сообщается.

2771 человек с начала пандемии скончался от коронавируса. За минувшие сутки никто не умер.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 438 696, в том числе за последние сутки - 891.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.