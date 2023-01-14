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НовостиПроисшествия14 января 2023 8:49

У жительницы Тверской области ночью похитили велосипед

Полиция нашла злоумышленника
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Полиция задержала подозреваемого в краже.

Полиция задержала подозреваемого в краже.

Фото: Ольга Крыльцова

У 46-летней жительницы Спировского района ночью был украден велосипед. Женщина оставила его на неогороженной территории своего домовладения.

Полицейские собрали улики и вышли на след подозреваемого. Им оказался 19-летний неработающий житель Лихославля.

- Злоумышленник сознался в содеянном и пояснил, что продал похищенное имущество случайному покупателю, - сообщила пресс-служба областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.