У жительницы Тверской области ночью похитили велосипед

Полиция задержала подозреваемого в краже. Фото: Ольга Крыльцова

У 46-летней жительницы Спировского района ночью был украден велосипед. Женщина оставила его на неогороженной территории своего домовладения.

Полицейские собрали улики и вышли на след подозреваемого. Им оказался 19-летний неработающий житель Лихославля.

- Злоумышленник сознался в содеянном и пояснил, что продал похищенное имущество случайному покупателю, - сообщила пресс-служба областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.