У жительницы Тверской области ночью похитили велосипед

Полиция задержала подозреваемого в краже.
Фото: Ольга Крыльцова
У 46-летней жительницы Спировского района ночью был украден велосипед. Женщина оставила его на неогороженной территории своего домовладения.
Полицейские собрали улики и вышли на след подозреваемого. Им оказался 19-летний неработающий житель Лихославля.
- Злоумышленник сознался в содеянном и пояснил, что продал похищенное имущество случайному покупателю, - сообщила пресс-служба областного УМВД.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.