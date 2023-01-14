Житель Тверской области заявил в полицию, что у него пропали лежавшие на комоде деньги

Полиция нашла злоумышленника, он сознался в краже. Фото: Алексей БУЛАТОВ

34-летний житель города Конаково обратился в полицию с заявлением, что из его квартиры на проспекте Ленина загадочным образом пропали 10 тысяч рублей. Мужчина пояснил, что они лежали на комоде.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что в день пропажи денег мужчина выпивал у себя дома с малознакомым человеком. Когда гость ушел, деньги и пропали.

Полицейские нашли этого случайного собутыльника мужчины. Им оказался неработающий, ранее судимый местный житель 1995 года рождения. - В полиции фигурант сознался в содеянном и пояснил, что потратил похищенные деньги на покупку алкоголя и продуктов питания, - сообщила пресс-служба областного УМВД. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде.