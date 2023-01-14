В Твери двое лжеполицейских обманывали пожилых людей, выманивая у них деньги

Мошенников ждет суд. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Твери полиция задержала двух молодых мужчин, которые обманывали пожилых людей. По данным правоохранительных органов, они не менее семи раз провернули свои мошеннические действия.

Аферисты ходили по квартирам пенсионеров в Твери и представлялись сотрудниками полиции по борьбе с мошенничеством.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, лжеполицейские рассказывали пенсионерам, что задержали аферистов, которые, якобы чистили вентиляции в квартирах по завышенной цене. При этом предлагали пожилым людям "юридическую помощь" за 20-30 тысяч рублей для получения компенсации.

В итоге мошенники были задержаны полицией.

Возбуждено уголовное дело. Лжеполицейским грозит до пяти лет лишения свободы. Ведется следствие.

Полиция призывает граждан, пострадавших от этих людей, обращаться в управление уголовного розыска УМВД России по Тверской области по телефону: 66-67-41.