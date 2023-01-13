«Волга» из Тверской области сыграла вничью с командой Службы коменданта Московского Кремля на ГУМ-катке

Сборная команда «Волга» перед матчем. Фото: ПТО

13 января в Москве на ГУМ-катке на Красной площади прошёл товарищеский хоккейный матч между командой Службы коменданта Московского Кремля и сборной Тверской области – командой «Волга».

Дата матча выбрана не случайно. Именно в этот день 57 лет назад, 13 января 1966 года, в Калинине состоялся матч, ставший началом противостояния советских и канадских хоккеистов. Тогда на стадионе «Химик» сыграли московский ЦСКА и чемпионы Канады среди любителей (команда «Шербрук Биверс»). Встреча завершилась победой советской команды под руководством Анатолия Тарасова со счётом 15:4.

Перед началом встречи участников, организаторов и зрителей турнира приветствовали губернатор Тверской области Игорь Руденя и комендант Московского Кремля Сергей Удовенко.

-Мы посвящаем этот турнир нашим товарищам, бойцам, которые работают сегодня в зоне специальной военной операции. Уверен, дружная тверская команда будет демонстрировать высокий профессионализм, и мы увидим яркую, захватывающую, динамичную игру, - цитирует Игоря Руденю пресс-служба областного правительства.

Тверская «Волга» - это сборная команда, в состав которой вошли сотрудники Главного управления МЧС России по Тверской области, являющиеся игроками хоккейной команды «Патриот», а также воспитанники и выпускники Митинского детского дома.

Сергей Удовенко и Игорь Руденя сделали символическое вбрасывание шайбы, после чего была игра, которая завершилась со счётом 4:4.