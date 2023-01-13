Исследователи и любители истории родного края смогут обсудить предложенные темы. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Тверской клуб краеведов приглашает на открытое заседание, на котором исследователи и любители истории родного края смогут услышать и обсудить предложенные темы.

Собираются краеведы в Центральной библиотеке имени Герцена. В программе: «Заповедь архитектора – любить свой город» - вечер памяти инженера-архитектора, краеведа Владимира Александровича Цуккермана. И Татьяна Михайлова, исследователь: «Наш земляк Юрий Качанов». А также свободные темы для обсуждения клубом.

Встреча состоится 17 января в 17:00. 12+