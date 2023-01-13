Тверская "Волга" проводит хоккейный гала-матч с командой Службы коменданта Московского Кремля

Матч проходит на ГУМ-катке на Красной площади Фото: ПТО

В Москве на Красной площади на ГУМ-катке 13 января проходит товарищеский хоккейный гала-матч между командой Службы коменданта Московского Кремля и сборной Тверской области - командой "Волга".

Участников поприветствовал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Тверская "Волга" - это сборная команда, в состав которой вошли воспитанники Митинского детского дома и сотрудники Главного управления МЧС России по Тверской области, которые являются игроками хоккейной команды "Патриот".