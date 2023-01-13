Свыше 900 жителей Тверской области освоили новую профессию в рамках нацпроекта «Демография»

Жители Тверской области продолжают получать профессиональное и дополнительное профессиональное образование. Фото: ПТО

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» в регионе организовано бесплатное профессиональное обучение и переобучение для жителей. За 2022 год этой возможностью воспользовались 935 человек.

- Повышение профессиональных компетенций для обеспечения трудоустройства населения Тверской области – одна из задач, обозначенных в сфере занятости губернатором Игорем Руденей, - сообщила пресс-служба правительства региона. - За прошедший год обучение завершили 292 молодые мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком; 98 незанятых мам, которые имеют детей в возрасте до 7 лет; 163 человека в возрасте до 35 лет и 241 - в возрасте более 50 лет;122 безработных жителя региона и 19 работников под риском увольнения.

Самые популярные программы для переобучения среди жителей Верхневолжья - бизнес-планирование, специалист по работе на маркетплейсах, сотрудник сферы управления персоналом, тестирования программного оборудования, эффективного государственного и муниципального управления и другие. Всего было доступно более 300 программ по востребованным в регионе компетенциям.

Чтобы пройти бесплатное переобучение в 2023 году в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография», необходимо подать заявление на портале «Работа в России» в разделе «Пройти обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости».