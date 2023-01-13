Алиментщик из Твери задолжал на содержание дочери 90 000 рублей

Мужчина задолжал на содержание дочки 90 000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Житель Твери задолжал 90 000 рублей на содержание несовершеннолетней дочери. Ежемесячно мужчина должен был перечислять на ребенка одну четверть своих доходов, но не сделал этого в срок.

Судебный пристав в рамках имущественной проверки установил, что у должника есть водительское удостоверение и вынес постановление о временном ограничении на пользование должником специальным правом.

Пользоваться водительскими правами он смог только после полной оплаты долга и перечисления дочке денежных средств.