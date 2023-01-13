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НовостиОбщество13 января 2023 14:06

Алиментщик из Твери задолжал на содержание дочери 90 000 рублей

Мужчине пришлось погасить долг после вмешательства судебных приставов
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчина задолжал на содержание дочки 90 000 рублей

Мужчина задолжал на содержание дочки 90 000 рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Житель Твери задолжал 90 000 рублей на содержание несовершеннолетней дочери. Ежемесячно мужчина должен был перечислять на ребенка одну четверть своих доходов, но не сделал этого в срок.

Судебный пристав в рамках имущественной проверки установил, что у должника есть водительское удостоверение и вынес постановление о временном ограничении на пользование должником специальным правом.

Пользоваться водительскими правами он смог только после полной оплаты долга и перечисления дочке денежных средств.