Алиментщик из Твери задолжал на содержание дочери 90 000 рублей

Мужчина задолжал на содержание дочки 90 000 рублей
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Житель Твери задолжал 90 000 рублей на содержание несовершеннолетней дочери. Ежемесячно мужчина должен был перечислять на ребенка одну четверть своих доходов, но не сделал этого в срок.
Судебный пристав в рамках имущественной проверки установил, что у должника есть водительское удостоверение и вынес постановление о временном ограничении на пользование должником специальным правом.
Пользоваться водительскими правами он смог только после полной оплаты долга и перечисления дочке денежных средств.