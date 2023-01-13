В Твери продавцу повредило лицо осколками пластиковой кеги

Продавец получил травмы в магазине осколками пластика Фото: Иван ВИСЛОВ

В декабре 2022 года Государственная инспекция труда в Тверской области завершила расследование несчастного случая, произошедшего с продавцом сети магазинов продовольственных товаров.

Продавец обрезал ножом пустую пластиковую кегу, которая находилась под давлением. В результате нарушения целостности ёмкости, произошла разгерметизация, с последующим разрушением кеги. Фрагменты пластика попали в лицо продавцу.

- По результатам расследования работодателю было выдано предписание об устранении выявленных в ходе расследования нарушений трудового законодательства. Предписание исполнено в полном объеме в установленные сроки, - сообщили в ведомстве.

С работниками проведен внеплановый инструктаж.