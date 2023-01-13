На полигоне "Кушалино" под Тверью проходят тренировочные полеты авиации с боевой стрельбой

Под Тверью проходят тренировочные полеты авиации с боевой стрельбой Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Администрация Рамешковского муниципального округа предупреждает местных жителей о том, что в период с 10 по 31 января 2023 года на полигоне"Кушалино" проходят тренировочные полеты авиации с боевой стрельбой и применением средств поражения авиации.

В целях предотвращения несчастных случаев вход на территорию авиационного полигона для гражданских лиц, а также отдельных военнослужащих, без разрешения начальника полигона, строго запрещен.

Будьте внимательны и осторожны.