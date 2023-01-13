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НовостиОбщество13 января 2023 13:46

На полигоне "Кушалино" под Тверью проходят тренировочные полеты авиации с боевой стрельбой

Вход на территорию строго запрещен
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Под Тверью проходят тренировочные полеты авиации с боевой стрельбой

Под Тверью проходят тренировочные полеты авиации с боевой стрельбой

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Администрация Рамешковского муниципального округа предупреждает местных жителей о том, что в период с 10 по 31 января 2023 года на полигоне"Кушалино" проходят тренировочные полеты авиации с боевой стрельбой и применением средств поражения авиации.

В целях предотвращения несчастных случаев вход на территорию авиационного полигона для гражданских лиц, а также отдельных военнослужащих, без разрешения начальника полигона, строго запрещен.

Будьте внимательны и осторожны.