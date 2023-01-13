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НовостиПроисшествия13 января 2023 13:23

В Твери девятилетний мальчик спас раненую мать

На жизнь женщины покушался мужчина с ножом
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Женщину вовремя доставили в больницу и оказали помощь

Женщину вовремя доставили в больницу и оказали помощь

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Заволжский районный суд Твери поступило уголовное дело о покушении на убийство (ч.1 ст. 105 УК РФ). По обвинению задержан неоднократно судимый 42-летний мужчина.

Как сообщает пресс-служба суда, преступление было совершено 9 января 2023 года. Фигурант, находясь в гостях у знакомой в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес женщине не менее 10 ударов ножом в различные части тела и скрылся.

В квартире находился девятилетний сын потерпевшей. Мальчик вызвал скорую помощь. Женщину вовремя доставили в больницу.

Подозреваемый заключен под стражу. Ведется следствие.