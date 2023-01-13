В библиотеке имени Герцена в Твери работают выставки фотографий и вязаных игрушек

В Центральной городской библиотеке им. А.И. Герцена открыты выставки рукоделия и фотографии Фото: администрация Твери

В Центральной городской библиотеке им. А.И. Герцена открыты к посещению выставка рукоделия Марины Гуттиной «Зимушка. Сказка у порога» и выставка работ тверского фотохудожника Владимира Моисеева «Нам внятно всё...».

В холле Детского зала библиотеки на выставке рукоделия Марины Гуттиной представлено несколько творческих авторских коллекций актуальной тематики: «Снеговики», «Ёлочные игрушки и ёлки», «Символы Нового года». Работы выполнены в различных техниках: вязание, вышивка мулине и бисером, бумажная пластика, лепка, фелтинг и декупаж.

Выставка Марины Гуттиной будет работать до 1 февраля по адресу: Тверской пр-т, 5. Вход свободный.

В Выставочном зале библиотеки можно посетить экспозицию члена Союза фотохудожников России Владимира Моисеева под названием «Нам внятно всё...».

Выставка работает до 30 января. Вход свободный.

Справки по телефону: 34-82-14.