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НовостиОбщество13 января 2023 12:59

В Твери оштрафовали водителя, который ехал по пешеходной части моста

Ему придется заплатить 2000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Нарушителя оштрафовали на 2000 рублей Фото: vk.com/news69

Нарушителя оштрафовали на 2000 рублей Фото: vk.com/news69

Тверские автоинспекторы привлекли к административной ответственности водителя, нарушившего Правила дорожного движения.

6 января 2023 года в сообществе News 69 в соцсети подписчики опубликовали видео на котором водитель, управляя автомобилем "Kia" ехал по тротуару Волоколамского путепровода. Автоинспекторы нашли нарушителя, который пояснил, что выехал на тротуар во избежание столкновение с другим автомобилем. В отношении мужчины сотрудники ГИБДД составили административный материал. Ему назначен штраф в 2000 рублей.