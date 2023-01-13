В Твери оштрафовали водителя, который ехал по пешеходной части моста

Нарушителя оштрафовали на 2000 рублей Фото: vk.com/news69

Тверские автоинспекторы привлекли к административной ответственности водителя, нарушившего Правила дорожного движения.

6 января 2023 года в сообществе News 69 в соцсети подписчики опубликовали видео на котором водитель, управляя автомобилем "Kia" ехал по тротуару Волоколамского путепровода. Автоинспекторы нашли нарушителя, который пояснил, что выехал на тротуар во избежание столкновение с другим автомобилем. В отношении мужчины сотрудники ГИБДД составили административный материал. Ему назначен штраф в 2000 рублей.