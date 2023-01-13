Житель Тверской области похитил 12,5 метров железнодорожных рельсов

Мужчина украл 2,5 тонны рельсов Фото: пресс-служба ЛО МВД России на станции Тверь

Дознанием линейного отдела МВД России на станции Тверь завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего местного жителя.

Мужчину, который занимался обслуживанием железнодорожной линии, обвиняют в краже рельсов длиной 12,5 м и весом почти 2,5 тонны с перегона между станциями Земцы и Жарковский Тверской области.

Установлено, что фигурант, знал о том, что на данном участке вдоль путей находятся демонтированные ранее дефектные рельсы, решил присвоить их и сдать на металлолом. Мужчина попросил монтёра перевезти на вагончике рельсы на погрузочно-разгрузочную площадку. Распилил их на фрагменты и на грузовике с манипулятором отправил в пункт приёма металла.

- В пути данный автомобиль попал в поле зрения сотрудников транспортной полиции. Похищенное было изъято. Уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе ЛО МВД России на станции Тверь.