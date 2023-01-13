В Твери квартиросъемщик украл у хозяйки холодильник

Злоумышленника разыскала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть Московского отдела полиции в Твери обратилась 26-летняя местная жительница и сообщила о краже холодильника из квартиры, которую она сдавала в аренду. Ущерб составил 30 000 рублей.

В ходе разбирательства выяснилось, что у квартиросъемщика было два комплекта ключей от входной двери, выезжая, он вернул хозяйке только один. Подозреваемого разыскали. Им оказался 34-летний безработный, ранее судимый житель Твери.

Мужчина пояснил, что во время проживания в арендуемой квартире у него возникли финансовые сложности, поэтому он продал холодильник из хозяйской квартиры через интернет.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.