В Тверской области заблокировали сайты с личными данными пользователей

Сайт заблокировали по требованию прокуратуры Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокуратурой Весьегонского района в ходе мониторинга сети Интернет выявлены сайты с доступом к личным данным Интернет-пользователей: мессенджерам, социальным сетям, мобильным устройствам (телефонам), телефонным звонкам и смс, аккаунтам.

- Предоставление подобного рода сведений нарушает законодательство о персональных данных, поскольку такие данные являются информацией, ограниченной к распространению, - сообщает ведомство.

Прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Требования прокурора удовлетворены, решение суда не вступило в законную силу.