В Тверской области 13 января коронавирусом заразились 8 человек

В регионе идёт вакцинация от ковида.

По данным на 13 января в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 8 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля 2022 года, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 179 713 человек. 176 589 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 437 805, в том числе за последние сутки – 1239.

2771 человек скончался. За минувшие сутки никто не умер.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.