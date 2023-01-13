Госавтоинспекторы растонировали девять автомобилей на дорогах Твери

Госавтоинспекторы провели рейд "Техрегламент" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Твери на площади Гагарина госавтоинспекторы провели профилактическое мероприятие "Техрегламент". Сотрудники ГИБДД останавливали автомобили, на лобовые и передние боковые стекла которых были нанесены пленки и другие покрытия, ограничивающие обзор, а также автомобили, с незаконно внесенными изменениями в конструкцию транспортных средств.

Всего за время рейда было составлено 22 административных материала из них 9 за тонировку, в отношении одного водителя был составлен административный материал за невыполнение законного требования сотрудников полиции. Нарушителя доставили в Московский отдел полиции.