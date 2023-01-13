Игорь Руденя поздравил работников и ветеранов средств массовой информации с Днем российской печати Фото: ПТО

13 января в День российской печати губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил с праздником работников и ветеранов средств массовой информации, издательств и полиграфических предприятий.

320 лет назад с издания первой русской газеты "Ведомости" началась история отечественной журналистики. Её летопись сохранила имена выдающихся профессионалов, для которых творчество было неотделимо от высокой нравственной и гражданской позиции, ответственности, преданности и любви к Родине и своему народу.

- В самые сложные для страны времена работники средств массовой информации всегда были на передовой не только информационного фронта, проявляли мужество и подлинный патриотизм, отстаивая интересы своей страны. Сегодня, продолжая профессиональные традиции, вы помогаете жителям узнать актуальную и достоверную информацию о событиях в родном крае, стране и миру, способствуете решению важных вопросов развития нашего региона, реализуете проекты, объединяющие людей на основе благородных целей защиты безопасности и суверенитета России, исторической правды, исконных ценностей и традиций нашего народа, - отметил Игорь Руденя, поблагодарил работников за вклад в развитие Тверской области, пожелал вдохновения, реализации планов и новых профессиональных достижений на благо Верхневолжья и всей страны.