В ходе СВО погиб командир отделения зенитного ракетного взвода из Тверской области Василий Рулёв

Младший сержант Максим Рулёв погиб в ходе СВО Фото: администрация Максатихинского муниципального округа

В ходе спецоперации погиб военнослужащий их Тверской области житель Максатихи Василий Рулёв.

Василий Дмитриевич родился 10 февраля 1987 года в деревне Каменка Максатихинского района Тверской области. В 2005 году окончил профессиональное училище №45 в Удомле по специальности "Автомеханик".

12 октября 2022 года он был призван на военную службу по контракту и направлен в войсковую часть 02511 п. Каменка, Ленинградской области, в звании младшего сержанта, в должности командира отделения зенитного ракетного взвода.

8 ноября 2022 года военнослужащий погиб при исполнении служебного долга. У него остались жена и двое детей.

Соболезнования семье выразил глава Максатихинского муниципального округа Тверской области Максим Хованов.

Некролог опубликован на сайте администрации Максатихинского муниципального округа.

- Василий Дмитриевич посвятил свою жизнь беззаветному служению Отечеству. Он до конца оставался верным воинской присяге, настоящим героем, самоотверженным воином, который смело смотрел в лицо опасности и до конца исполнил свой долг перед Отечеством по обеспечению безопасности и национальных интересов страны. Вечная память герою! - написано в сообщении.