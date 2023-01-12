Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика12 января 2023 17:47

В боях за Соледар погиб военнослужащий из Тверской области Андрей Смирнов

Прощание состоялось 12 января
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Военнослужащий Андрей Смирнов погиб в боях за Соледар Фото: vk.com/olenino_nash_dom

Военнослужащий Андрей Смирнов погиб в боях за Соледар Фото: vk.com/olenino_nash_dom

12 января в Твери простились с погибшим 4 декабря 2022 года в боях за Соледар военнослужащим из Тверской области Андреем Смирновым.

Как сообщает глава администрации Оленинского округа Олег Дубов, со ссылкой на группу Оленинского муниципального округа "Оленино - наш дом", Андрей Смирнов родился 29 июля 1982 года в поселке Мирный, учился в Мостовской средней школе. С октября 2022 года участвовал в специальной военной операции.

Андрей Сергеевич похоронен с воинскими почестями на Аллее Славы Дмитрово-Черкасского кладбища в Твери, отпевание прошло в Воскресенском Кафедральном Соборе.

Героя похоронили с воинскими почестями.