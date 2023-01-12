В Тверской области простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Максимом Гавриловым

Героя похоронили с воинскими почестями Фото: vk.com/kimrypress

В Кимрском муниципальном округе 11 января простились с погибшим в боях под Соледаром в ходе СВО военнослужащим Максимом Гавриловым.

Как сообщает издание "Кимры Сегодня", церемония прощания состоялась на кладбище у деревни Большое Яковлевское. В ней приняли участие представители правительства Тверской области, военного комиссариата Тверской области, администрации Кимрского муниципального округа, воинской части, расположенной на территории округа, родные и близкие погибшего.

Соболезнования семье выразили губернатор Тверской области Игорь Руденя и глава Кимрского муниципального округа Андрей Лукьянов.

Максима Гаврилова похоронили с воинскими почестями. Его семье будет оказана вся необходимая поддержка.