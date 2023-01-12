Следователи проверяют информацию о неисправности системы отопления в доме на улице Завидова в Твери

В доме выявлены недочеты и неисправности системы отопления Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следователем Московского межрайонного следственного отдела Твери регионального СКР организовано проведение доследственной проверки по факту неисправности системы отопления в жилом доме №34 по улице Александра Завидова.

Информация была озвучена в эфире регионального телеканала. В результате неисправности произошло обрастание льдом газовой трубы и входной двери в подъезде дома. Кроме того, в доме имеются нарушения целостности кровли и фасада.

-У следствия имеются основания полагать, что в действиях работников управляющей компании, занимающейся обслуживанием указанного дома, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ, - сообщили в СУ СК РФ по Тверской области.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Проверка также организована прокуратурой Центрального района Твери. Будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, а также дана оценка действиям виновных лиц. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.