В Тверской области открыли детский сад «Теремок» в Вышнем Волочке

Новый детсад. Фото: ПТО

12 января в Вышнем Волочке на улице Бутягина при участии губернатора Игоря Рудени был торжественно открыт детский сад. Он был построен по национальному проекту «Демография» и рассчитан на 160 детей. Новое дошкольное учреждение получило название «Теремок» и стало вторым зданием вышневолоцкого детсада №2.

- От лица жителей Тверской области хочу выразить благодарность Президенту Российской Федерации, Правительству страны за возможность участия региона в национальном проекте «Демография». Каждый год мы открываем не менее одного социального объекта. Наличие современных дошкольных учреждений будет стимулировать развитие демографии в нашем регионе, - сказал Игорь Руденя.

Губернатор посетил садик в день открытия. Фото: ПТО

Строили садик специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ.

В детском саду, помимо помещений групп, спортивный и музыкальный залы, медицинский блок с процедурным кабинетом и пищеблок. Работают системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Оборудована зона краеведческой тематики, где представлены макеты ключевых достопримечательностей Вышнего Волочка.

Учреждение полностью укомплектовано кадрами. Созданы условия для дополнительных занятий с детьми.

С 2019 года по нацпроекту «Демография» в Тверской области открыто 12 новых детских садов на более чем 1500 мест. Продолжается строительство детсада на 190 мест в областной столице на улице Левитана.

В одной из групп. Фото: ПТО