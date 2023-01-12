Спортсменам из Бердянска передали спортинвентарь Фото: Тверская городская Дума

Тверские спортсмены передали детям города Бердянска спортинвентарь. Об этом сообщает Тверская городская Дума в группе соцсети.

По инициативе депутата Тверской городской Думы, президента Федерации Ушу Тверской области Владимира Родионова в Запорожскую область оправлены гимнастические маты, мячи и палки для занятий ушу.

Напомним, что в августе 2022 года было подписано соглашение о сотрудничестве между Тверской областью и Бердянским районом Запорожской области, которое подразумевает взаимодействие по ключевым вопросам для оказания поддержки местным жителям.