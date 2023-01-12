В Тверской области мужчина из ревности к бывшей подруге проколол колеса на машине ее друга

Подозреваемый сознался в содеянном и возместил ущерб Фото: Виктория ТУШКОВА

В полицию обратился 38-летний житель Твери с заявлением о повреждении машины. Иномарку мужчина на ночь припарковал возле дома в одной из деревень Калининского района, а утром обнаружил прокол всех четырёх колёс. Ущерб составил 36 000 рублей.

В ходе розыска сотрудники полиции установили причастность 27-летнего жителя Твери к преступлению. Выяснилось, что молодой человек ночью порезал колёса из ревности к своей бывшей подруге.

Фигурант полностью возместил ущерб владельцу машины.

По части 1 статьи 167 УК РФ возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.