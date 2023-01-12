Ещё 69,6 гектар земель сельхозназначения переведены в лесной фонд в Тверской области

В областном правительстве состоялось заседание межведомственной комиссии по земельным отношениям. Фото: ПТО

12 января губернатор Игорь Руденя провел заседание межведомственной комиссии при правительстве Тверской области по земельным отношениям. Одобрено решение о переводе земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли лесного фонда.

Речь идет об участке площадью 69,6 гектар в Максатихинском районе.

Губернатор отметил, что перевод земельных участков в земли лесного фонда - это одно из важнейших условий выполнения задачи развития лесного комплекса, поставленной главой государства:

- Сельхозучастки, покрытые лесом, вовлекаются в работу, предоставляются лесопользователям. Таким образом, мы обеспечиваем сырьем деревообрабатывающие предприятия, предотвращаем незаконные рубки, - уточнил Игорь Руденя.

Работа по переводу неиспользуемых земельных участков в лесной фонд со своевременной постановкой их на кадастровый учет активизирована в регионе по поручению губернатора.