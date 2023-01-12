Губернатор Игорь Руденя в День работника прокуратуры РФ наградил сотрудников ведомства в Тверской области

На церемонии награждения. Фото: ПТО

12 января - День работника прокуратуры Российской Федерации. Губернатор Игорь Руденя поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов органов прокуратуры Тверской области и вручил некоторым из них региональные награды.

- Более трех столетий ваше ведомство, образованное Указом Петра Первого, вносит важный вклад в укрепление законности и правопорядка в нашей стране, в развитие России как суверенного, сильного и правового государства, - обратился к сотрудникам прокуратуры Игорь Руденя. - Как отметил Президент Владимир Путин, в наши дни прокуратура вносит вклад в пресечение действий, направленных на вмешательство во внутренние дела России извне. В обеспечение стабильности экономики и соблюдение законности при реализации мер поддержки граждан. В том числе наших военнослужащих, с честью выполняющих долг по защите Родины, и членов их семей.

Губернатор подчеркнул: особое значение имеет работа по пресечению распространения в сети интернет недостоверной информации, связанной с проведением специальной военной операции.

Благодарность губернатора Тверской области объявлена старшему помощнику прокурора Тверской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Олесе Александровой, прокурору отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе на правах управления областной прокуратуры Ирине Вершинской, начальнику отдела общего и особого делопроизводства на правах управления прокуратуры региона Лилии Куликовой.