В Тверской области пройдет патриотическая акция "Блокадная ласточка"

Акция состоится с 18 по 27 января Фото: ПТО

В Тверской области с 18 по 27 января пройдет региональная молодежная патриотическая акция "Блокадная ласточка", посвященная Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января 1944 года.

В акции примут участие школьники, студенты колледжей и вузов, добровольческие объединения, общественные организации военно-патриотической направленности, региональные отделения "Юнармии", кадеты, военнослужащие, все желающие.

Формат участники могут выбрать сами. Это может быть уличная акция с распространением листовок и значка "Блокадной ласточки" с предложением написать добрую весть, тематическое мероприятие с использованием предоставляемых наглядных материалов, собственных наработок. Возможен и онлайн-формат.

Обязательным условием участия в акции является публикация в социальных сетях фотографий, видеороликов и других материалов с официальным хэштегом #БлокаднаяЛасточка69.

По мнению губернатора Игоря Рудени, подобные акции вносят важный вклад в патриотическое воспитание, сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны, о подвиге мирных жителей Ленинграда, которые сохранили стойкость и мужество перед лицом врага.