В новогодние праздники в Тверской области 7100 человек заболели ОРВИ

В Тверской области 7100 человек заболели ОРВИ Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Управлением Роспотребнадзора по Тверской области продолжается мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом среди населения.

На первой календарной неделе января 2023 года в области выявлено 7100 случаев ОРВИ. Показатель ниже уровня недельного расчетного эпидемического порога по совокупному населению на 38%.

- Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена преимущественно респираторными вирусами гриппозной и не гриппозной этиологии (РС-вирусами, метапневмовирусами, грипп А (H1N1 pdm09), - сообщили специалисты ведомства.

В рамках прививочной кампании привито более 580 000 человек.