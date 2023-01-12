Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в Торжокском ДК

Прокуратура провела проверку Фото: архив "КП"

Торжокской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения пожарной безопасности в городском ДК в Торжке.

Установлено, что учреждением не проводится ежегодное обследование целостности конструкций наружных пожарных лестниц и ограждений кровли здания, а также испытания ограждений кровли, а план третьего этажа здания не соответствует действительности.

Руководителю учреждения внесено представление, нарушения устранены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной и административной ответственности.