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НовостиОбщество12 января 2023 8:29

Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в Торжокском ДК

Недочеты устранили
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Прокуратура провела проверку Фото: архив "КП"

Прокуратура провела проверку Фото: архив "КП"

Торжокской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения пожарной безопасности в городском ДК в Торжке.

Установлено, что учреждением не проводится ежегодное обследование целостности конструкций наружных пожарных лестниц и ограждений кровли здания, а также испытания ограждений кровли, а план третьего этажа здания не соответствует действительности.

Руководителю учреждения внесено представление, нарушения устранены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной и административной ответственности.