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НовостиПроисшествия12 января 2023 7:24

Автовор похитил магнитолу из припаркованной машины в Бежецке

19-летнего подозреваемого разыскали
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Полицейские разыскали автомобильного вора

Полицейские разыскали автомобильного вора

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В бежецкий отдел полиции обратилась 21-летняя местная жительница с заявлением о краже магнитолы из автомобиля.

"ВАЗ" был припаркован возле дома по месту жительства заявительницы. Ночью злоумышленник вскрыл отверткой дверь автомобиля и похитил из салона магнитолу стоимостью более 6 000 рублей.

В ходе розыска полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого в краже. Им оказался неработающий 19-летний местный житель.

Похищенную магнитолу фигурант продал, а деньги потратил на продукты и алкоголь. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.