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НовостиОбщество12 января 2023 6:31

МУП "ЖЭК" наказали за плохую уборку дорог и тротуаров в Твери

Проверку провела прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Прокуратура проверила качество уборки снега с улиц Твери

Прокуратура проверила качество уборки снега с улиц Твери

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Прокуратурой Московского района Твери в ходе проверки установлено, что зимнее содержание автомобильных дорог и тротуаров по улицам Склизкова, Можайского, Псковской, Вагжанова, Орджоникидзе, Московской, Левитана, проспектам Победы, Волоколамскому, набережной реки Лазури не соответствует нормативам.

По выявленным фактам прокуратурой директору МУП "ЖЭК" внесено представление. По результатам рассмотрения ответственное за уборку должностное лицо предприятия привлечено к дисциплинарной ответственности.

Выполнены работы по механизированному распределению песко-соляной смеси, механизированной снегоочистке, погрузке и вывозу снега с проезжей части и тротуаров в Московском районе.