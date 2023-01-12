В Твери набирают городскую команду для участия в соревнованиях по фоновой ходьбе

В Твери проходит набор городской команды для участия в соревнованиях по фоновой ходьбе Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Твери проходит набор городской команды для участия в межмуниципальных соревнованиях по фоновой ходьбе. Состязания будут проводиться в онлайн-формате с 16 по 30 января.

- Желающие присоединиться к акции могут скачать мобильное приложение по подсчету шагов "Человек идущий", заполнить соответствующие поля и подать заявку на вступление в команду "Тверь - вместе здорово шагать". Все участники команды будут подключены к единому интернет-ресурсу, который обеспечивает подсчёт шагов каждого спортсмена в реальном времени, - рассказали в пресс-службе администрации Твери.

Состязания проводятся в рамках проекта "Каждому муниципалитету – маршрут здоровья", инициированного Благотворительным фондом общероссийской общественной организации "Лига здоровья наций". Проект направлен на содействие развитию на муниципальном уровне инфраструктуры ЗОЖ и создание условий для здорового образа жизни.