В Твери за день разыскали пропавшую девушку

Следователи проводят проверку Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Московским межрайонным следственным отделом Твери проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней местной жительницы, 2005 года рождения.

11 января девушка ушла из дома и отсутствовала в течение дня. Были организованы поиски с участием волонтеров, полиции и СК. Устанавливались свидетели и очевидцы.

Пропавшую разыскали в течение дня. С ней побеседовал следователь.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.