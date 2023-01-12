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НовостиОбщество12 января 2023 5:51

В Твери за день разыскали пропавшую девушку

Проводится проверка по факту ее исчезновения
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Следователи проводят проверку Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следователи проводят проверку Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Московским межрайонным следственным отделом Твери проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней местной жительницы, 2005 года рождения.

11 января девушка ушла из дома и отсутствовала в течение дня. Были организованы поиски с участием волонтеров, полиции и СК. Устанавливались свидетели и очевидцы.

Пропавшую разыскали в течение дня. С ней побеседовал следователь.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.