СК проводит проверку по факту незаконной рубки леса в Тверской области

СК проверяет информацию о незаконной рубке леса под Торжком Фото: Ольга ТРОФИМОВА

По сообщению о незаконной вырубке леса в Торжокском районе Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

- В эфире студии Общероссийского народного фронта были озвучены доводы гражданина о незаконной вырубке деревообрабатывающим комбинатом, расположенном в Торжке, лесных насаждений на территории района, - сообщили в СУ СК РФ по Тверской области.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.