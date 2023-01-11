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НовостиОбщество11 января 2023 16:25

СК проводит проверку по факту незаконной рубки леса в Тверской области

Нарушения выявлены в Торжокском районе
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
СК проверяет информацию о незаконной рубке леса под Торжком

СК проверяет информацию о незаконной рубке леса под Торжком

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

По сообщению о незаконной вырубке леса в Торжокском районе Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

- В эфире студии Общероссийского народного фронта были озвучены доводы гражданина о незаконной вырубке деревообрабатывающим комбинатом, расположенном в Торжке, лесных насаждений на территории района, - сообщили в СУ СК РФ по Тверской области.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.