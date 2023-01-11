СК проводит проверку по факту незаконной рубки леса в Тверской области

СК проверяет информацию о незаконной рубке леса под Торжком
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
По сообщению о незаконной вырубке леса в Торжокском районе Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.
- В эфире студии Общероссийского народного фронта были озвучены доводы гражданина о незаконной вырубке деревообрабатывающим комбинатом, расположенном в Торжке, лесных насаждений на территории района, - сообщили в СУ СК РФ по Тверской области.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.